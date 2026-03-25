Оптимистична картина при италианците преди първата от двете крачки към Мондиала

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо може да си отдъхне в навечетието на полуфиналния бараж за Световното първенство срещу Северна Ирландия. Мачът е в четвъртък вечер в Бергамо. Според “Гадзета дело спорт” Алесандро Бастони и Сандро Тонали, които се оплакваха от травми, ще са готови за игра.

Защитникът на Интер, който изглеждаше под най-голяма въпросителна след контузия в глезена, получена в дербито на Милано, е постигнал забележителен напредък в базата „Коверчано“. Той е преминал от леки кросове към спринтове със смяна на посоката и дори е успял да рита топката без дискомфорт.

Междувременно Тонали е преодолял проблема с бедрото, получен по време на двубоя на Нюкасъл срещу Барселона от Шампионската лига. Халфът даже е тренирал с добра интензивност.

Засега само Джанлука Скамака остава единственият потвърден отсъстващ за предстоящия сблъсък.

При успех италианците ще гостуват или на Уелс, или на Босна и Херцеговина и ако спечелят и тази среща, ще отидат на Мондиала.

Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

Калафиори: Напоследък се чувам по-често с Гатузо, отколкото с майка ми