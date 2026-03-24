  Калафиори: Напоследък се чувам по-често с Гатузо, отколкото с майка ми

Калафиори: Напоследък се чувам по-често с Гатузо, отколкото с майка ми

  • 24 март 2026 | 18:03
  • 257
  • 0
Защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори говори 48 часа преди мача на Италия със Северна Ирландия, който е старт на плейофите за последните места на Световното първенство по футбол. Бранителят вече е напълно готов за игра.

Калафиори: Слънцето ми липсва, но не се оплаквам
"Физически съм добре. В такъв деликатен момент ще се опитаме да бъдем отбор и да мислим само за първия мач. Какво мисля за Северна Ирландия? Предпочитам да се концентрирам върху нашия тим, върху моите съотборници, не върху съперника. Зависи повече от нас, отколкото от тях. Подготвяме се като за обикновен мач, не трябва напрежението да ни тежи", каза Калафиори, цитиран от "Гадзета дело Спорт".

"Трябва да сме внимателни при статичните положения. В съвременния футбол разликите между отборите са малки. Трябва да сме внимателни и при борбата за втора топка от първата до последната минута. Надявам се, че ще бъде мач, в който ние доминираме и ще имаме по-големите шансове. Ето защо смятам, че трябва да сме единни и да бъдем позитивни. В такива мачове манталитетът е основен.

Оценявам много вниманието на треньора Гатузо, защото в последните месеци се чувам повече с него, отколкото с майка ми. В периода, в който играех по-малко в Арсенал, ми се обаждаше постоянно. Вечерята заедно беше хубава, помогна ни да останем заедно. Кой плати сметката? Той. Беше вечер между приятели, в която говорихме за за други неща, но си разказвахме и вицове, защото там бяха Гатузо, Бонучи и Буфон. А те имат толкова много да разкажат", добави той.

Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението
"Шампионската лига е много трудна. Вече няма италиански отбори, а от английските останахме ние (б. ред. - Арсенал) и Ливърпул. Разликата между английското и италианското първенство е интензитетът. Тук правим по-кратки тренировки, защото играем на всеки три дни. Това ни помага да сме свежи за мачовете", смята италианецът.

"Не мисля, че имаме проблем в защита с Италия. Ако ни вкарат гол, вината е на целия тим. В този момент няма какво да мислим за миналото, трябва да постигнем резултата, от който имаме нужда. Харесва ми да си спомням за 5:0 срещу Естония в Бергамо през септември. Защо да си усложняваме живота с негативни мисли? Ако мислим позитивно, накрая ще се случат нещата. Не мисля за друго, освен да се класираме за Мондиала в Америка. Мечтаем от малки да сме на Световно първенство", каза още Рикардо Калафиори.

Снимки: Imago

  • 3741
  • 0
  • 614
  • 0
  • 617
  • 1
  • 1171
  • 0
  • 740
  • 3
  • 1096
  • 4
  • 14890
  • 45
  • 11484
  • 13
  • 27753
  • 24
  • 14243
  • 13
  • 7023
  • 8
  • 6997
  • 0