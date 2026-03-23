Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

След като не успя да се класира за Мондиала през квалификационната си група, сега тимът на Италия получава втори шанс да го стори през плейофите. В четвъртък “адзурите” приемат Северна Ирландия в Бергамо. При успех те ще гостуват на един измежду Уелс и Босна и Херцеговина. Ако победят и във втората среща, италианците ще пътуват за световните финали. Селекционерът Дженаро Гатузо вече събра своите избраници на базата Коверчано, но побърза да обясни, че всички трябва да мислят единствено за сблъсъка със северноирландците. Ето какви заяви треньорът по различни теми на своята първа за седмицата среща с медиите

За дуела със Северна Ирландия

Няма оправдания; трябва да мислим единствено за двубоя в четвъртък. Трябваше да избера футболистите, които са в най-добра форма. Работихме много. Щабът ми и аз направихме всичко възможно, сега зависи от нас. Няма смисъл да мислим какво е можело да направим – трябва да мислим само за срещата в четвъртък, за нищо друго. Всички трябва да са фокусирани единствено върху този двубой. Всички играчи, които са тук, са наясно за какво играем и колко важен е този двубой. Представете си аз да им го повтарям всеки ден, във всеки момент. Правим това, което трябва, за да стигнем до мача със спокойствие; няма нужда да ги задушаваме. Това са футболисти, които са печелили много, играли са финали в Шампионската лига и са спечелили Европейското с фланелката на „адзурите“. Силно вярвам в нашите играчи. Нужна е голяма увереност, защото те са свикнали да играят такива мачове, затова трябва да имаме правилната нагласа и спокойствие.

Защо националният тим е в криза

Смятам, че има цикли. Имало е периоди, когато футболът е бил успешен, а не сме печелили много в тениса. Чувствам се горд, когато виждам Италия да печели в други спортове, но вярвам, че в спорта има цикли и в момента историята показва, че преминаваме през по-труден период. Въпреки това имаме голяма възможност да постигнем целта си. Изпитвам голямо възхищение към италианците, които печелят в други спортове.

Защо точно на стадиона на Аталанта

Аз избрах стадиона. Искам да благодаря на президента и на Буфон, че ми позволиха да взема решението. Смятам, че когато играеш на стадион с 60 000 места като „Сан Сиро“, има фенове на Интер и Милан, които могат да започнат да освиркват след няколко грешни подавания. Играта на по-малък стадион вероятно ще ни даде по-добра атмосфера.

Липсата на голове от италианските нападатели

В чужбина не се защитава така, както ние го правим. Това е разликата. Начинът, по който стоим на терена, и защитните методи тук са различни.

За бъдещето

Имаме голям шанс. Трябва да мислим за това, което ни предстои. И без това е трудно да носиш фланелката на „адзурите“, особено в последните години. Италия не игра на последните две световни първенства, така че трябва да успеем да свалим напрежението от играчите. Знаем, че има трудности. Срещата с Норвегия на „Сан Сиро“ беше много добра през първото полувреме, но след първата трудност се сринахме. Работихме върху това. Случайности могат да се случат, но важното е как реагираш. Още от първия ден се опитах да изградя връзка с играчите, дори и с тези, които не са тук – като Дзаниоло, Бернардески, Орсолини. Опитах се да създам колектив и съм много доволен. От сърце се надявам да постигнем целта. Вярвам, че тази група заслужава радост за това, което направихме през тези месеци.

За футболистите с проблеми

Повярвайте ми, много от проблемите бяха леки физически неразположения, но всички искаха да дойдат тук. Когато един играч е контузен, обикновено мисли да остане в клуба, за да се възстановява, но това се промени и виждам голяма отдаденост – това не е клише. Скамака има проблем с адукторите; преценяваме състоянието му ден за ден, същото важи и за Бастони. Тонали днес ще тренира с намалено натоварване. Манчини има умора; изследванията не показаха проблем. Калафиори усети лек дискомфорт вчера, но се надяваме да бъде на разположение.

За Киеза

Не всички са еднакви, мисленето на играчите е различно. Когато чух, че Федерико има проблеми и колебания, трябваше да взема решение. Не се чувстваше готов, затова реши да се прибере у дома, а аз трябваше да приема това. Връзката между хората е важна, извън самия двубой. Нямам големи медицински познания, но съм разбрал, че не може да се настоява прекалено много. Не настоявам, но когато някой иска да се прибере, правилно е да му се позволи. Решихме, че няма смисъл да остава тук.

За играчите на Интер

Димарко има страхотни показатели този сезон. Говоря всеки ден с Барела. Хората очакват все повече от него и той го знае. Очаквам интензивност и желание от негова страна. Имам голямо доверие в него. Той е наясно с качествата си. Разбира се, когато играе под нивото си, е силно критикуван, защото е голям футболист и очакванията към него са високи.



За Мануел Локатели

Той се подобри и показва големи технически и физически качества. Всеки класен футболист е изпускал дузпи, но той има голямо самочувствие, възроден е и може много да ни помогне.