  3. Изпълнителният директор на Серия А смята, че футболът в Италия изостава

Изпълнителният директор на Серия А - Луиджи Де Сиерво, отправи сериозно предупреждение, че италианският футбол изостава от своите европейски конкуренти. Основната причина за този спад е остарялата инфраструктура, като според него модерните стадиони са абсолютно задължителни за бъдещето на играта на Апенините. В свое изявление пред изданието "Undici", ръководителят на италианския елит подчерта мащаба на проблема, пред който е изправен местният футбол. Липсата на съвременни съоръжения се отразява пряко на конкурентоспособността на клубовете на международната сцена.

„В нашата страна разполагаме с най-старите стадиони в Европа, като средната възраст на едно съоръжение надхвърля 70 години“, каза Де Сиерво.

Въпреки мрачната картина, шефът на Серия А отбелязва, че се забелязват първи стъпки към промяна. Процесът обаче ще бъде дълъг и труден, а финансовите резултати няма да дойдат веднага.

„За щастие, ситуацията започва да се променя, но новият икономически модел няма да заработи напълно поне още шест или седем години. В същото време пропастта с останалите първенства ще продължи да се увеличава“, добави Де Сиерво.

Италия ще бъде съдомакин на Евро 2032, който за Де Сиерво е важна отправна точка за развитието на футбола на Ботуша. Този голям форум действа като катализатор за редица ключови инфраструктурни проекти на Ботуша. Сред най-важните планове за модернизация са изграждането на нов стадион за грандовете Милан и Интер, което ще изисква колосална инвестиция от над милиард евро, както и вариантът Лацио и Рома да напуснат “Олимпико”, за да се преместят на собствени модерни съоръжения.

„Имаме краен срок, който не може да бъде отложен: през 2032 година ще приемем Европейското първенство. Имаме изключителни проекти в ход“, завърши Де Сиерво.

