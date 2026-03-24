Вратарят на Тотнъм с послание към националния отбор на Италия

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио изпрати съобщение в социалните мрежи към националния отбор на Италия, след като в понеделник претърпя хирургическа интервенция: „Ще се видим скоро.” Бившият вратар на Емполи и Каляри не е част от състава на „адзурите“ за плейофите за Световното първенство, тъй като се наложи да се подложи на операция от херния. Италианският страж е претърпял операцията в понеделник. 29-годишният футболист публикува селфи от болничното си легло в социалните мрежи и изпрати послание към националния отбор: „Ще се видим скоро, адзури“, написа Викарио.

Тъй като Викарио ще бъде извън терените през следващите няколко седмици, селекционерът на Италия Дженаро Гатузо повика Елиа Каприле, Алекс Мерет и Марко Карнезеки, в допълнение към капитана Джиджо Донарума, за предстоящия плейоф за Световното първенство. Италия ще бъдат домакини на Северна Ирландия в Бергамо в полуфинала в четвъртък, 26 март. Ако се класират за финала, те ще се изправят срещу победителя от двойката Уелс – Босна и Херцеговина като гости във вторник, 31 март.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages