Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
  Вратарят на Тотнъм с послание към националния отбор на Италия

Вратарят на Тотнъм с послание към националния отбор на Италия

  • 24 март 2026 | 12:02
Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио изпрати съобщение в социалните мрежи към националния отбор на Италия, след като в понеделник претърпя хирургическа интервенция: „Ще се видим скоро.” Бившият вратар на Емполи и Каляри не е част от състава на „адзурите“ за плейофите за Световното първенство, тъй като се наложи да се подложи на операция от херния. Италианският страж е претърпял операцията в понеделник. 29-годишният футболист публикува селфи от болничното си легло в социалните мрежи и изпрати послание към националния отбор: „Ще се видим скоро, адзури“, написа Викарио.

Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

Тъй като Викарио ще бъде извън терените през следващите няколко седмици, селекционерът на Италия Дженаро Гатузо повика Елиа Каприле, Алекс Мерет и Марко Карнезеки, в допълнение към капитана Джиджо Донарума, за предстоящия плейоф за Световното първенство. Италия ще бъдат домакини на Северна Ирландия в Бергамо в полуфинала в четвъртък, 26 март. Ако се класират за финала, те ще се изправят срещу победителя от двойката УелсБосна и Херцеговина като гости във вторник, 31 март.

