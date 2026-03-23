Марсилия обяви официално раздялата с бившия си президент

В официално съобщение, публикувано днес, от Марсилия потвърдиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на отношенията с бившия си президент Пабло Лонгория.

„McCourt Global и Пабло Лонгория постигнаха съгласие по условията на неговото напускане. ОМ би искал да изрази признателност за отдадеността, страстта и работата, които Пабло Лонгория вложи през последните шест години в служба на клуба. Клубът му отправя най-искрени пожелания за успех в бъдещата му кариера“, се казва в изявлението на френския клуб.

Dans un communiqué publié ce lundi matin, l'Olympique de Marseille a annoncé avoir « trouvé un accord » pour le départ de son ancien président Pablo Longoria ➡️ https://t.co/Tv9mS08kkA pic.twitter.com/BNR1raJcYU — L'Équipe (@lequipe) March 23, 2026

Новината идва ден след домакинската загуба от Лил с 1:2, която отново разпали гнева на феновете на ОМ, който заема трето място в класирането на Лига 1. Седем кръга преди края на шампионата битката за участие в Шампионската лига през следващия сезон остава отворена, като в нея участват Марсилия, Лион, Лил, Монако и Рен.

Испанският ръководител Лонгория пристигна в ОМ през юли 2020 г. като изпълнителен директор, преди да бъде повишен в президент по-малко от година по-късно, през февруари 2021 г., след напускането на Жак-Анри Ейро, припомнят френските медии.

« 𝘔𝘤𝘊𝘰𝘶𝘳𝘵 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘦𝘵 𝘗𝘢𝘣𝘭𝘰 𝘓𝘰𝘯𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘰𝘯𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘶𝘷𝘦́ 𝘶𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦…

Под негово ръководство Марсилия достигна до полуфиналите в Лигата на конференциите през 2022 г. и в Лига Европа през 2024 г. Клубът също така участва два пъти в Шампионската лига (през сезони 2022/2023 и 2025/2026), но не успя да постигне значими успехи в турнира и не спечели нито един трофей на домашната сцена.

През февруари тази година ролята на Лонгория беше променена след вътрешна реорганизация, последвала катаклизмите в клуба около напускането на треньора Роберто Де Дзерби през февруари. Тогава Албан Жустер го наследи като временен президент на ОМ.

Лонгория бе най-младият президент на ОМ за последния век - назначен на 34 години. По време на петгодишния си престой начело на ОМ, испанецът назначи шестима различни треньори (Хорхе Сампаоли, Игор Тудор, Марселино, Дженаро Гатузо, Жан-Луи Гасе и Роберто Де Дзерби), без да се броят временните наставници.

