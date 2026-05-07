Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

В днешния 7-и май (четвъртък) ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тазгодишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двете срещи стартират в 22:00 часа българско време.

По всяка вероятност надпреварата през сезон 2025/2026 ще има нов победител, тъй като миналогодишният носител Тотнъм участваше в Шампионската лига. Със сигурност обаче отново ще има английски представител в битката за трофея, тъй като единият полуфинал е между двата тима от Острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. Отборът от града на Робин Худ взе първата среща с минималното 1:0, а сега бирмингамци са готови за обрат на “Вила Парк”.

В другия сблъсък Брага има аванс от 2:1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от провинция Баден-Вюртемберг ще опитат да обърнат нещата в своя полза. Португалците пък, ако преодолеят съперника и стигнат до спора за трофея, ще постигнат нещо много голямо, тъй като те започнаха участието си в надпреварата от предварителните кръгове и в един от тях бе отстранен българският шампион Левски.

Големият финал в турнира ще се проведе на 20-и май (сряда) в Истанбул.