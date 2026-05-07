Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

От Спартак (Варна) излязоха с декларация срещу президента на Добруджа Сергей Серафимов. Според "соколите" босът на тима от Добрич е показал арогантно поведение и обиди по време на мача между двата тима вчера. Интересно е, че преди по-малко от седмица подобна позиция изразиха и от Локомотив (София).

Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

Ето текстът на декларацията на Спартак:

ФК „Спартак“ Варна изразява своето възмущение от поведението на президента на ФК „Добруджа“ Сергей Серафимов. Още преди двубоя президентът на ФК „Добруджа“ Сергей Серафимов си позволи чрез медийни изяви да прави внушения и категоризации по адрес на нашия клуб – един от най-старите и уважавани футболни клубове в България. Недопустимо е по подобен начин да се говори за името и марката „Спартак“ Варна и да се създават интриги и напрежение чрез внушения без покритие.

Още по време на срещата и след края ѝ станахме свидетели на лични нападки, изключително арогантно поведение, обиди към възрастни фенове, привърженици и представители на клуба, както и действия, довели до повреда на имущество – поведение, което е абсолютно недопустимо и не отговаря на принципите на спортсменството и уважението, които трябва да съпътстват футбола. Още по-недопустимо е подобно поведение да бъде демонстрирано от човек, придружаван от тежка охрана и представляващ професионален футболен клуб.

През годините ФК „Спартак“ винаги е подхождал с уважение към своите съперници, официални лица и привърженици, независимо от напрежението и емоциите около футболните двубои. Очакваме същото отношение и към нашия клуб, неговите представители и имущество.Разбираме, че след важни мачове емоциите често са силни, но съществуват граници, които не бива да бъдат преминавани. Категорично заставаме зад всички хора в клуба и няма да приемем действия, насочени срещу тяхното достойнство, сигурност и нормална работна среда. Призоваваме за повече уважение, професионализъм и отговорност между клубовете, защото българският футбол има нужда от честна конкуренция и нормални отношения както на терена, така и извън него.