Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 5893
  • 17

От Спартак (Варна) излязоха с декларация срещу президента на Добруджа Сергей Серафимов. Според "соколите" босът на тима от Добрич е показал арогантно поведение и обиди по време на мача между двата тима вчера. Интересно е, че преди по-малко от седмица подобна позиция изразиха и от Локомотив (София).

Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи
Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

Ето текстът на декларацията на Спартак:

ФК „Спартак“ Варна изразява своето възмущение от поведението на президента на ФК „Добруджа“ Сергей Серафимов. Още преди двубоя президентът на ФК „Добруджа“ Сергей Серафимов си позволи чрез медийни изяви да прави внушения и категоризации по адрес на нашия клуб – един от най-старите и уважавани футболни клубове в България. Недопустимо е по подобен начин да се говори за името и марката „Спартак“ Варна и да се създават интриги и напрежение чрез внушения без покритие.

Още по време на срещата и след края ѝ станахме свидетели на лични нападки, изключително арогантно поведение, обиди към възрастни фенове, привърженици и представители на клуба, както и действия, довели до повреда на имущество – поведение, което е абсолютно недопустимо и не отговаря на принципите на спортсменството и уважението, които трябва да съпътстват футбола. Още по-недопустимо е подобно поведение да бъде демонстрирано от човек, придружаван от тежка охрана и представляващ професионален футболен клуб.

През годините ФК „Спартак“ винаги е подхождал с уважение към своите съперници, официални лица и привърженици, независимо от напрежението и емоциите около футболните двубои. Очакваме същото отношение и към нашия клуб, неговите представители и имущество.Разбираме, че след важни мачове емоциите често са силни, но съществуват граници, които не бива да бъдат преминавани. Категорично заставаме зад всички хора в клуба и няма да приемем действия, насочени срещу тяхното достойнство, сигурност и нормална работна среда. Призоваваме за повече уважение, професионализъм и отговорност между клубовете, защото българският футбол има нужда от честна конкуренция и нормални отношения както на терена, така и извън него.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Гьоко Хаджиевски: Нямаме късмет, очевидно е

Гьоко Хаджиевски: Нямаме късмет, очевидно е

  • 6 май 2026 | 22:29
  • 2439
  • 4
Помощник на Ясен Петров: Този гол в последната минута ще ни даде увереност

Помощник на Ясен Петров: Този гол в последната минута ще ни даде увереност

  • 6 май 2026 | 22:20
  • 2844
  • 0
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 41675
  • 49
Фенове на маса с канапе на стадиона на Славия

Фенове на маса с канапе на стадиона на Славия

  • 6 май 2026 | 21:23
  • 15281
  • 11
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 115138
  • 255
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 29657
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 2597
  • 4
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 78506
  • 556
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 115138
  • 255
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 6502
  • 8
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2981
  • 0