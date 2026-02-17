Популярни
Обрат: собственикът на Марсилия разубеди Бенатия

Спортният директор на Олимпик Марсилия Мехди Бенатия ще остане в клуба поне до края на сезона, като ролята му дори ще бъде още по-голяма и той ще ръководи всички спортни дейности. Това обяви в свое обръщение собственикът на клуба Франк Маккорт.

Самият Бенатия в неделя публично заяви, че е подал своята оставка, като това се е случило още на 9 февруари - малко преди да се стигне до раздялата с треньора на отбора Роберто Де Дзерби.

По-значимата роля на Бенатия ще ограничи влиянието на президента на клуба Пабло Лонгория. Това бе потвърдено от собственика.

Осъзнавайки отговорностите си към институцията, Бенатия се съгласи да удължи предизвестието си до юни и ще ръководи всички спортни дейности. Ролята на Пабло Лонгория трябва да се насочи към институционалните му отговорности, за да се запази представителството на Олимпик Марсилия във френските и по-специално в европейските ръководни органи. Под ръководството на Бенатия назначението на нов треньор ще бъде обявено скоро. Амбицията ми за клуба остава непроменена. Нека всички се обединим в служба на ОМ”, гласи изявлението на клубния собственик.

