  3. Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
Успехът на Пари Сен Жермен на полуфинала срещу Байерн Мюнхен доведе до размирици в Париж, като има 127 арестувани фенове във френската столица, както и 11 ранени, както и един в тежко състояние, след като е бил ударен с фойерверк. Това обяви министърът на вътрешните работи на Франция, цитиран от АФП. Френският вътрешен министър Лоран Нуниез съобщи в четвъртък, че има 127 задържани привърженици, сред които 107 са в самия Париж. Двадесет и трима полицаи също са били реко ранени, каза още министърът пред информационната агенция CNews и радио Europe 1.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

Нуниез осъди остро насилието и увери, че властите ще осигурят необходото за сигурността на финала на Шампионската лига, който ще се проведе на 30 май в Будапеща срещу тима на Арсенал. Вътрешният министър каза още, че има "едноличното решение" на кмета на Париж Еманюел Грегоар за създаването на фен зона за финала след три седмици. "По принцип това са неща, за които дискутираме с полицейския префект. Това не се случи. Трябва да видим къде ще бъде организирана тази фен зона", каза още Лоран Нуниез.

Снимки: Imago

