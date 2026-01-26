Президентът на Марсилия разкри с кой се е посъветвал преди да привлече Мейсън Грийнууд

В интервю за „Телеграф“ президентът на Марсилия Пабло Лонгория даде любопитен отговор на въпроса с кой се е посъветвал за избора дали да привлече Мейсън Грийнууд в клуба. Босът на французите споделя, че се е консултирал по въпроса с ... майка си.
Бившият футболист на Манчестър Юнайтед беше арестуван и обвинен в изнасилване и нападение от своята партньорка, като не игра повече за "червените дяволи", а след това премина под наем в испанския Хетафе.
Така в разгара на лятото на 2024 г. изниква въпросът дали ОМ да привлече англичанина въпреки неговото минало? Футболистът в крайна сметка се завърна на терена, след като обвиненията срещу него бяха свалени поради „оттегляне на ключови свидетели и появата на нови доказателства“.
Около 18 месеца след привличането му от Манчестър Юнайтед, Пабло Лонгория признава, че самият той е имал колебания каква позиция да заеме по този казус. Въпрос, на който в крайна сметка намира отговор след разговор с майка си.
„След като разполагах с цялата необходима информация, се обадих на майка си. „И я попитах: „Какво мислиш, като се има предвид цялата ситуация?“. Майка ми, която е работила в испанската пенитенциарна система, където е въвела много иновативен модел и дори е получила държавен медал за това, ми отговори с пълното съзнание за случая: „Направи го“, казва Лонгория.
„Това беше важно, защото исках мнение от човек, чиято мотивация не е спортна, тъй като талантът на Грийнууд е безспорен, а чиято единствена мотивация е доброто на сина ѝ. Като човек, не като президент. И за мен беше много важно тя, знаейки всичко това, да ми каже „направи го“, допълва босът на Марсилия.
„Да, знам, че има критики. Знам, че подобни ситуации често могат да навредят на репутацията. Но повтарям, ако вярваш, че взимаш правилното решение, разполагайки с необходимата информация, а също и от човешка гледна точка, защото Мейсън е добро момче... Оттогава спя спокойно“, завършва Пабло Лонгория.
В крайна сметка ОМ плати около 30 млн. евро, за да си осигури услугите на английския нападател, което се оказа чудесен трансфер. В 64 мача във всички турнири бившият играч на Манчестър Юнайтед е отбелязал за французите 42 гола и 12 асистенции. 20 от попаденията са само през първата половина на този сезон.
Снимки: Imago