Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
Националът Филип Кръстев е получил много тежка контузия, която ще го извади дълго време от игра, научи Sportal.bg. Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьозтепе, е скъсал ахилесово сухожилие. При това положение 24-годишният играч със сигурност пропуска половината от следващия сезон, като най-вероятно ще трябва да се завърне в белгийския Ломел, който държи правата му.

Мъри, Кръстев и Гьозтепе сбъркаха, но още са в битката за Европа, Галатасарай отложи празненствата

Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това бе пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 мача, пет от които като титуляр. Гьозтепе бе с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използват към настоящата ситуация.

За националния отбор Филип има 31 мача и четири гола, като на последният сбор на “лъвовете” отбеляза две попадения във вратата на Соломонови острови и бе с капитанската лента на представителния ни тим.

Гьоко Хаджиевски: Нямаме късмет, очевидно е

Помощник на Ясен Петров: Този гол в последната минута ще ни даде увереност

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Фенове на маса с канапе на стадиона на Славия

Берое изпада по служебен път

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

