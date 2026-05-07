Тежка контузия за Филип Кръстев

Националът Филип Кръстев е получил много тежка контузия, която ще го извади дълго време от игра, научи Sportal.bg. Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьозтепе, е скъсал ахилесово сухожилие. При това положение 24-годишният играч със сигурност пропуска половината от следващия сезон, като най-вероятно ще трябва да се завърне в белгийския Ломел, който държи правата му.

Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това бе пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 мача, пет от които като титуляр. Гьозтепе бе с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използват към настоящата ситуация.

За националния отбор Филип има 31 мача и четири гола, като на последният сбор на “лъвовете” отбеляза две попадения във вратата на Соломонови острови и бе с капитанската лента на представителния ни тим.