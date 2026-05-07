Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще премерят силите си още веднъж в "Арена Ботевград". В 21:00 часа тази вечер започва мач №4 от серията между двата тима в плейофите на Евролигата. Във вторник момчетата на Димитрис Итудис надвиха испанския колос със 76:69, а днес ще се опитат да вкарат серията в решаващ пети двубой.

С успеха си преди два дни Апоел сложи и край на серията си от 4 поредни загуби от "лос бланкос" през 2025/2026 - две в редовния сезон и две в плейофите.

Тази вечер Апоел вероятно отново ще е без Колин Малкълм и Ям Мадар, които пропуснаха третата среща, докато големият отсъстващ за мадридчани е центърът от Кабо Верде Валтер Таварес.