Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
Тревата на новата „Българска армия“ вече е факт, а строежът на стадиона навлиза в една от най-впечатляващите си фази. Само десетина дни след засяването първите зелени участъци вече ясно се виждат по терена, показват нови кадри в интернет.

Очакванията са още до края на юни игрището да бъде напълно готово за  футбол, а проектът около него продължава да се развива с темпове, които все по-осезаемо доближават ЦСКА до завръщането у дома.

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"
Новият терен на „Армията“ няма да впечатлява само визуално. Под тревното покритие се изгражда една от най-модерните системи в Европа. Стадионът ще разполага с висок клас дренажна технология, използвана на съоръжения от ранга на реконструирания Camp Nou и стадиони от Premier League. Освен стандартен дренаж, системата включва и допълнителни помпи, които ще се активират при екстремни валежи, за да гарантират идеално състояние на терена.

Паралелно с това се изграждат и отоплителна, и напоителна система от най-висок клас, а напредък има и по фасадата на съоръжението, както и по пространствата около стадиона.

„Българска армия“ все повече започва да придобива облика на модерна европейска футболна арена, каквато феновете на ЦСКА чакат от десетилетия.

