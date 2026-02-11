Марсилия обяви раздялата с Роберто Де Дзерби

Френският гранд Марсилия официално съобщи, че прекратява договора на старши треньора Роберто Де Дзерби. В изявлението на клуба се посочва, че решението за прекратяване на сътрудничеството е взето по взаимно съгласие.

„След проведени разговори с всички заинтересовани страни в ръководството на клуба – собственика, президента, техническия директор и Де Дзерби – беше взето решение за смяна на треньора на първия отбор“, се казва в официалното съобщение.

Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

„Това беше трудно колективно решение, взето след внимателно обмисляне в интерес на клуба, за да се постигнат целите в оставащата част от сезона.

Марсилия благодари на Де Дзерби за неговата отдаденост, всеотдайност, професионализъм и сериозност, които бяха особено видими при спечелването на второто място в Лига 1 през сезон 2024/25“, допълват от клуба.

Задава се криза в Марсилия, спортният директор е на дузпада, бъдещето на Де Дзерби под въпрос

След изиграването на 21 кръга от настоящия шампионат ОМ заема 4-то място в класирането. В основната фаза на Шампионската лига марсилци завършиха на 25-а позиция и не успяха да се класират за елиминациите.

Според информация на "RMC", решението за раздялата с Де Дзерби е дошло след тежките поражения от Брюж (0:3) и Пари Сен Жермен (0:5).

