Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Когато Марсилия разконцентрира ПСЖ с порно актриса

Като гост в предаването FD Extra-Time бившият защитник на Пари Сен Жермен Букари Драме си спомни за спорно класическо дерби срещу Марсилия през октомври 2005 г., белязано от миризма на амоняк в съблекалнята и неочакваното присъствие на Клара Морган, по онова време порнографска актриса, която отклонила вниманието на парижките играчи.

Историята датира от 16 октомври 2005 г. от двубой, в който ПСЖ гостува на "Стад Велодром", за да се изправи срещу Марсилия. Драме, сега на 40 години, разказа за необичайните събития, предхождащи първия съдийски сигнал, които според него са допринесли за загубата на парижани с 0:1.

Първият инцидент се случва в съблекалнята, където играчите на ПСЖ се оплакват от силна миризма на амоняк. "Не знаем какъв продукт са сложили в съблекалнята, но беше невъзможно да се диша. Кихахме, гърлото ни дращеше…", спомня си бившият футболист. Заради ситуацията отборът е преместен във второстепенна съблекалня, което Драме определя като "странно в ден на мач". По онова време тогавашният президент на Марсилия Папе Диуф оправдава случилото се с необходимостта от дезинфекция на помещението поради лоша миризма от канализацията.

Изненадите обаче не спират дотук. Според Драме, на път към физиотерапевтичната зала, играчите се натъкнали на необичайна сцена. "За да стигнеш дотам, има коридор. И по този коридор има стълби. На върха на тези стълби бяха Майкъл Юн и Клара Морган. Седяха и си говореха", описва той, задавайки въпроса за съвпадението: "Не знам какво, по дяволите, правеха там, но мисля, че всичко беше изчислено, нали?"

За бившия защитник присъствието на Морган - актрисата от филми за възрастни — която се е превърнала в певица и сега има собствено кабаре на свое име — известна фенка на Марсилия, далеч от ВИП зоната, е било умишлена маневра за дестабилизиране на парижкия отбор. Ефектът, според него, е бил незабавен. "В съблекалнята се говореше само за това. Не искам да цитирам имена, но имаше такива, които искаха да отидат във физиотерапевтичната зала само за да я видят. Вече не бяха много концентрирани върху мача. Интересуваха се от нещо друго", твърди Драме, добавяйки, че посещаемостта на масажната зала внезапно се е увеличила: "Имаше повече играчи от обикновено".

Тази вечер Марсилия печели благодарение на гол с глава на Лорик Кана, след корнер, изпълнен от Самир Насри – резултат, който за Букари Драме е пряко свързан с особената подготовка за мача.

Следвай ни:

