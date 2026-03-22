Димитри Пайе сложи край на кариерата си

Бившият френски национал Димитри Пайе обяви оттеглянето си от професионалния футбол след 21-годишна кариера. 38-годишният футболист, който е без клуб в продължение на девет месеца след престой в бразилския Васко да Гама, направи съобщението по време на емоционално интервю на живо на полувремето на мача от Лига 1 между Марсилия и Лил на „Велодром“.

Пайе трудно сдържаше сълзите си, докато потвърждаваше решението в дома на клуба, в който се радваше на най-успешните си години в два отделни периода.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Dimitri Payet has announced his retirement from professional football at the age of 39. 👋🥲🇫🇷



Роденият на остров Реюнион играч започва професионалната си кариера в Нант през 2005 г. Той записа 38 мача за Франция, отбелязвайки 8 гола, и беше важен член на отбора, който стигна до финала на Европейското първенство през 2016 г., където загуби с 0:1 от Португалия след продължения.

„Искам да отделя две минути, за да благодаря на всички – да благодаря на всички, които споделиха тези 20 години с мен. Беше нещо изключително“, каза Пайе.

„Аз съм от остров и мечтата ми беше да стана професионалист. Успях и го правех в продължение на 20 години – на най-високо ниво. Успях да играя за националния отбор и днес е краят на едно красиво пътешествие”, продължи бившият френски национал.

Въпреки кариерата си без голям трофей, Пайе се утвърди като водещ изпълнител на статични положения както в Марсилия, така и в отбора от Премиър лийг Уест Хам.