Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Президентът на Марсилия: Никога през живота ми не бях виждал играчи да излизат от съблекалнята с обезобразени лица

Президентът на Марсилия: Никога през живота ми не бях виждал играчи да излизат от съблекалнята с обезобразени лица

  • 15 сеп 2025 | 13:41
  • 1157
  • 0

Президентът на Марсилия Пабло Лонгория отново се върна към боя между футболистите на тима Адриен Рабио и Джонатан Роу след загубата от Рен, който принуди клуба да продаде и двамата през лятото. Той даде интервю пред радио "Франс Интер". В момента френският национал играе в Милан, а англичанинът - в Болоня.

Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде
Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде

"Това беше труден момент, но така стана в действителност. Трудно бе да се разделим с най-добрия си играч, който ни даде толкова много през миналия сезон. Не съм променил отношението си към Адриен и това, което мисля за него. Но футболът е колективен спорт, не индивидуален. Трябва да се вземат решения за доброто на отбора", каза испанецът. "Не бях в съблекалнята, но но никога през живота ми не съм виждал играчи да излизат с напълно бели и обезобразени лица. В живота не трябва да съжаляваш, когато взимаш трудни решения, но с пълна убеденост", вярва той.

"Клубът бе жертва в тази ситуация. Кой отбор ще се раздели с най-добрия си футболист в края на трансферния прозорец срещу 10 милиона евро? Това не е логично", обясни той за мнението, че Олимпик е искал да продаде Рабио сега, защото му оставаше година договор с клуба. "Историята с Адриен ни накара да сменим плановете си. Първоначалната идея бе да го запазим. Но когато стана това, бяхме длъжни да се запитаме как ще реагираме, за да бъде конкурентен отборът при завръщането в Шампионската лига. Конкуренцията между играчите ни кара да се развиваме", категоричен е Лонгория.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 8791
  • 5
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 3374
  • 2
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9362
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8024
  • 11
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 2446
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2888
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 44211
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 16969
  • 15
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 15352
  • 63
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 10247
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9362
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8024
  • 11