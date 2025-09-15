Президентът на Марсилия: Никога през живота ми не бях виждал играчи да излизат от съблекалнята с обезобразени лица

Президентът на Марсилия Пабло Лонгория отново се върна към боя между футболистите на тима Адриен Рабио и Джонатан Роу след загубата от Рен, който принуди клуба да продаде и двамата през лятото. Той даде интервю пред радио "Франс Интер". В момента френският национал играе в Милан, а англичанинът - в Болоня.

"Това беше труден момент, но така стана в действителност. Трудно бе да се разделим с най-добрия си играч, който ни даде толкова много през миналия сезон. Не съм променил отношението си към Адриен и това, което мисля за него. Но футболът е колективен спорт, не индивидуален. Трябва да се вземат решения за доброто на отбора", каза испанецът. "Не бях в съблекалнята, но но никога през живота ми не съм виждал играчи да излизат с напълно бели и обезобразени лица. В живота не трябва да съжаляваш, когато взимаш трудни решения, но с пълна убеденост", вярва той.

"Клубът бе жертва в тази ситуация. Кой отбор ще се раздели с най-добрия си футболист в края на трансферния прозорец срещу 10 милиона евро? Това не е логично", обясни той за мнението, че Олимпик е искал да продаде Рабио сега, защото му оставаше година договор с клуба. "Историята с Адриен ни накара да сменим плановете си. Първоначалната идея бе да го запазим. Но когато стана това, бяхме длъжни да се запитаме как ще реагираме, за да бъде конкурентен отборът при завръщането в Шампионската лига. Конкуренцията между играчите ни кара да се развиваме", категоричен е Лонгория.

