Неостаряващият Жиру смълча “Велодром”

Лил направи ценен обрат и победи Марсилия с 2:1 в един от най-интересните мачове в кръга на френската Лига 1. Итън Нуанери откри резултата за южняците в края на първото полувреме. Лил обаче изравни непосредствено след почивката чрез опитния белгиец Тома Мюние.

В края на мача Оливие Жиру се появи в игра за “песовете” и пет минути преди края на редовното време донесе трите точки на тима от Северна Франция. Така Лил се изкачи на пето място с 47 точки, колкото има и четвъртият Лион. Марсилия е на трета позиция с две точки повече.

Париж ФК победи Льо Авър с 3:2 в най-резултатния мач за деня. Чиро Имобиле откри резултата за тима от френската столица, а Айми Секо от Льо Авър си вкара автогол за 2:0. След това обаче Руди Матондо от Париж ФК получи червен картон. Расул Ндиайе намали за гостите, но Алмани Гори върна преднината от два гола. В добавеното време резервата на Льо Авър Годсон Киереме оформи крайното 3:2. Двата тима са съседи в класирането, като парижани са 13-ти, а Льо Авър - 14-ти.

Рен и Метц не си вкараха гол - 0:0. Това бе добра новина основно за гостите, които все още са на последното 18-о място, но вече с 14 точки и могат все още да се борят за спасение.

Снимки: Imago