Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

  • 22 март 2026 | 11:37
  • 1351
  • 2
Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Малена Замфирова вече става и е много по-добре. Това разкри служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов".

Звездата ни в сноуборда претърпя тежък инцидент, при който беше ударена от скиор на 3 март по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Тотото с подкрепа за Малена Замфирова
Тотото с подкрепа за Малена Замфирова

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да ѝ правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото.

"Говорих с баща ѝ вчера, много по-добре е, става вече. Няма скъсани връзки и менискуси. Предстои рехабилитация на най-високо ниво, като на Линдзи Вон, за да може да се върне на пистата, защото тя е младо момиче", каза доц. Околийски.

Съучениците на Малена Замфирова я подкрепиха с трогателен видеопоздрав
Съучениците на Малена Замфирова я подкрепиха с трогателен видеопоздрав

"Предлагаме да заплатим лечението и след това вече, където се предцени от лекуващите лекари, България ще бъде на линия с всичките си ресурси, рехабилитация, клиники и прочие, това ще бъде абсолютно безплатно за семейството на Малена", добави министърът на здравеопазването.

"Тук искам да кажа, че имаше невероятна координация на действията с президента на републиката госпожа Йотова, с Министерството на спорта, с Националната здравоосигурителна каса, която веднага издаде формуляр, за да може да се плати това лечение, тия операции. С Анатолий (Замфиров) сме се разбрали да дойде в Министерството и да видим какво още е необходимо", обясни доц. Околийски.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Зимни спортове

Щефан Ембахер спечели старта по ски-полети във Викерсунд

Щефан Ембахер спечели старта по ски-полети във Викерсунд

  • 21 март 2026 | 21:04
  • 832
  • 0
Стурла Холм Лагрейд спечели преследването в Холменколен след фотофиниш и записа 5-а поредна победа

Стурла Холм Лагрейд спечели преследването в Холменколен след фотофиниш и записа 5-а поредна победа

  • 21 март 2026 | 18:31
  • 1440
  • 5
Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

  • 21 март 2026 | 18:17
  • 1104
  • 0
Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг

Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг

  • 21 март 2026 | 16:52
  • 6728
  • 0
Лора Христова 51-а в преследването в Холменколен, Лу Жанмоно взе още един глобус

Лора Христова 51-а в преследването в Холменколен, Лу Жанмоно взе още един глобус

  • 21 март 2026 | 16:18
  • 1567
  • 7
Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

  • 21 март 2026 | 15:12
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Монтана и Берое

11-те на Монтана и Берое

  • 22 март 2026 | 11:29
  • 721
  • 1
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 4487
  • 33
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 7736
  • 53
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 2108
  • 2
Мадридското дерби е гаранция за зрелище

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

  • 22 март 2026 | 06:45
  • 5418
  • 5