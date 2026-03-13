БФСки за Малена: Лош вкус са опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете

Българската федерация по ски излезе с позиция относно финансирането на лечението на младата надежда в сноуборда Малена Замфирова, която пострада тежко при инцидент на писта в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин на 3 март.

Публикацията е по повод появили се неточни информации около ситуацията, които федерацията определи като "опит за правене на сензация и печелене на дивиденти от нещастието на едно дете.

От БФСки подчертават, че финансирането на лечението и възстановяването на Малена Замфирова се поема от самата федерация, спонсорите, родителите на сноубордистката и държавата.

“Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.

Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.

Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете“, се казва в изявлението на БФСки.

Малена Замфирова вече претърпя две операции в Грац, Австрия, едната от които продължи шест часа и бе доста сложна, с цел възстановяване на нейната раздробена бедрена кост. Впоследствие на водещата ни сноубордистка бе извършена хирургическа интервенция и в раменната област. Според лекарите операциите са били успешни.

Българката направи дебюта си в Световната купа по сноуборд през миналата година в Банско. Само на 15 години тя записа първия си подиум, завършвайки на второ място в паралелния гигантски слалом в Криница, Полша на 2 март 2025 година. Също през март миналата година тя взе два сребърни и един златен медал на световното първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша.

През този сезон Замфирова стартира с трето място в старта от Световната купа в Милин, Китай, а през февруари тя записа и дебюта си на Олимпийски игри. В Ливиньо младата българка зае десето място в паралелния гигантски слалом при жените.

Последният старт, в който тя участва, беше в Криница на 1 март. Там тя регистрира ново силно представяне, като завърши на трета позиция.