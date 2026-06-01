Майката на героя за Финландия не издържа: Припадна на трибуните след победния гол

Спечелването на титлата след драматичен финал на Световното първенство по хокей на лед срещу Швейцария донесе огромна радост на Финландия. Герой на мача стана младият нападател Конста Хелениус, който отбеляза решаващия гол в продълженията. Майка му обаче не издържа на огромния емоционален напор и колабира директно на трибуните.

Редовното време на финалния мач феновете не видяха нито едно попадение. Битката за титлата реши Конста Хелениус, който в 71-вата минута овладя шайбата, уверено навлезе в стрелкова позиция и с безкомпромисен удар отприщи шампионските празненства.

"Скочих на крака и в този момент припаднах. Малко по-късно се озовах между седалките. Чувствах се неловко, през цялото време не бях пила и капка алкохол. Беше влакче на ужасите от емоции.

Кой би очаквал такова нещо? Всеки път, когато Конста беше на леда, дори не дишах. Беше невероятно. Швейцарските фенове създадоха страхотна атмосфера в залата“, описа чувствата си Майю Хелениус в телефонен разговор за финландския вестник IS.

Инцидентът, който се случи след победния гол, за щастие се размина без сериозни последствия и гордата майка бързо успя да се изправи. На трибуните с нея бяха съпругът ѝ Теро, както и по-малкият ѝ син Каспери. Интересното е, че най-големият син Кале пристигна в Цюрих едва в четвъртък преди кулминацията на турнира, тъй като трябваше да получи специално разрешение от армията.

„След мача се опитахме да намерим врата, през която да стигнем до Конста, за да му дадем поне кратка поздравителна прегръдка.

Наистина е невероятно, че Финландия спечели световното първенство и Конста реши всичко. Той винаги е казвал, че още нищо не е постигнал. Надявам се, че сега и той мисли, че все пак е постигнал нещо“, заяви майката на 20-годишния хокеист, която разкри, че синът ѝ е известен с прекомерната си скромност и никога не е бил от играчите, които витаят в облаците.

