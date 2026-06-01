Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 13:00: Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Майката на героя за Финландия не издържа: Припадна на трибуните след победния гол

Майката на героя за Финландия не издържа: Припадна на трибуните след победния гол

  • 1 юни 2026 | 11:38
  • 254
  • 0
Майката на героя за Финландия не издържа: Припадна на трибуните след победния гол

Спечелването на титлата след драматичен финал на Световното първенство по хокей на лед срещу Швейцария донесе огромна радост на Финландия. Герой на мача стана младият нападател Конста Хелениус, който отбеляза решаващия гол в продълженията. Майка му обаче не издържа на огромния емоционален напор и колабира директно на трибуните.

Редовното време на финалния мач феновете не видяха нито едно попадение. Битката за титлата реши Конста Хелениус, който в 71-вата минута овладя шайбата, уверено навлезе в стрелкова позиция и с безкомпромисен удар отприщи шампионските празненства.

"Скочих на крака и в този момент припаднах. Малко по-късно се озовах между седалките. Чувствах се неловко, през цялото време не бях пила и капка алкохол. Беше влакче на ужасите от емоции.

Кой би очаквал такова нещо? Всеки път, когато Конста беше на леда, дори не дишах. Беше невероятно. Швейцарските фенове създадоха страхотна атмосфера в залата“, описа чувствата си Майю Хелениус в телефонен разговор за финландския вестник IS.

Инцидентът, който се случи след победния гол, за щастие се размина без сериозни последствия и гордата майка бързо успя да се изправи. На трибуните с нея бяха съпругът ѝ Теро, както и по-малкият ѝ син Каспери. Интересното е, че най-големият син Кале пристигна в Цюрих едва в четвъртък преди кулминацията на турнира, тъй като трябваше да получи специално разрешение от армията.

„След мача се опитахме да намерим врата, през която да стигнем до Конста, за да му дадем поне кратка поздравителна прегръдка.

Наистина е невероятно, че Финландия спечели световното първенство и Конста реши всичко. Той винаги е казвал, че още нищо не е постигнал. Надявам се, че сега и той мисли, че все пак е постигнал нещо“, заяви майката на 20-годишния хокеист, която разкри, че синът ѝ е известен с прекомерната си скромност и никога не е бил от играчите, които витаят в облаците.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Норвегия с първи медал от Световно първенство след победа над Канада

Норвегия с първи медал от Световно първенство след победа над Канада

  • 31 май 2026 | 20:13
  • 4459
  • 0
Финландия надделя срещу Канада в шоу на обрати и ще спори за световната титла

Финландия надделя срещу Канада в шоу на обрати и ще спори за световната титла

  • 31 май 2026 | 04:55
  • 3858
  • 0
Швейцария унищожи Норвегия и стигна финала на Световното по хокей

Швейцария унищожи Норвегия и стигна финала на Световното по хокей

  • 31 май 2026 | 03:45
  • 2176
  • 2
Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

  • 30 май 2026 | 15:22
  • 1305
  • 1
Каролина спечели титлата на Изток и ще играе срещу Вегас във финала за Купа "Стенли"

Каролина спечели титлата на Изток и ще играе срещу Вегас във финала за Купа "Стенли"

  • 30 май 2026 | 10:11
  • 1415
  • 1
Състезание по биатлон за всеки в Южния парк тази събота

Състезание по биатлон за всеки в Южния парк тази събота

  • 29 май 2026 | 12:59
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 7473
  • 27
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 7654
  • 27
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 12:00
  • 4745
  • 1
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 4050
  • 9
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 15712
  • 17
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 42184
  • 9