  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

  • 5 март 2026 | 09:34
  • 1297
  • 0

Бащата и треньор на българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова – Анатоли Замфиров – е дал показания пред чешките власти във връзка с тежкия инцидент с 16-годишната спортистка. По случая е започнало разследване, информира Телеграф.

Малена пострада на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, където българката се подготвяше за старт от Световната купа по сноуборд. По първоначална информация младата състезателка е била ударена от скиор, за когото се предполага, че е карал след употреба на значително количество алкохол.

След удара спортистката получи множество фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Тя бе транспортирана по спешност в болница в Чехия, където бе оперирана, а в петък й предстои сложна хирургическа интервенция за стабилизиране на бедрото в клиника в Грац, Австрия. След стабилизиране на състоянието ѝ се предвижда и връщането ѝ в България.

Чешките власти продължават да изясняват всички обстоятелства около инцидента. Очаква се повече информация за състоянието на младата българска състезателка в следващите часове.

