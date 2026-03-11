78 таланти в алпийските ски събра Купа "Банско", състезателите с черни ленти на лицата като Малена

78 млади таланти от цялата страна взеха участие в състезанието по ски алпийски дисциплини за Купа “Банско”, част от календара на БФ Ски и международната федерация (FIS). В знак на подкрепа към контузената ни звезда в сноуборда Малена Замфирова, състезателите караха с изрисувани черни ленти на лицата им като нея и й пожелаха бързо възстановяване.

През вчерашния ден се проведоха надпреварите в гигантския слалом. При момчетата младша възраст до 14 г. първи стана Андрей Самарджийски от Юлен, на 1,39 секунди пред втория Никола Балевски и на 2,68 секунди пред Никола Вишанин, и двамата от същия клуб.

Първа при момичетата младша възраст до 14 г. златото грабна Марта Маркова от Грийн роуд, която изпревари с 3,75 секунди Леда Соколова от Витоша ски и с 4,14 секунди Яна Седянкова, Витоша ски.

При момичетата старша възраст до 16 г. първа е Лилия Хаджистоянова от Юлен, на 6,75 сек пред Азалия Александрова от Пампорово и Елена Гребенчарска от Витоша ски, която остана на 8,60 сек.

В тази възрастова група при момчетата първи е Павел Марков от Чамкория, на 2,45 сек пред Калоян Марков от Мотен и на 2,48 сек пред Иван Рангелов от Рилец Самоков.

Днес на писта „Томба“ се проведоха и състезанията в дисциплината слалом.

При момичетата младша възраст до 14 г първа е Елица Кърпачева, Мотен, пред Марта Маркова, Грийн роуд и Леда Соколова, Витоша ски.

При момчетата в същата група победи Андрей Самарджийски, Юлен, пред Никола Балевски, Юлен и Мартин Спасов, Чамкория.

Победата при момичетата старша възраст до 16 г извоюва Лилия Хаджистоянова, Юлен, пред Азалия Александрова, Пампорово и Кристина Попова, Юлен.

При момчетата старша възраст, до 16 г първи е Павел Марков, Чамкория, пред Йордан Стойчев, Юлен и Калоян Марков, Мотен.

Призьорите бяха наградени от Георги Главчев и Георги Попов от Юлен, Иван Каневчев и Валентин Стефанов от БФСки и треньори на състезателите.