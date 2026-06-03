НХЛ въвежда нов формат за Мача на звездите

Мачът на звездите в Националната хокейна лига (НХЛ) ще бъде с нов формат от следващата година.

Срещата, която традиционно се провежда в края на януари или началото на февруари, ще включва пет отбора, разделени по страна на произход. В отделните състави ще бъдат включени хокеисти от Канада, САЩ, Швеция, Финландия и от „останалия свят“, в който ще играят представители на всички други нации, съобщава Ройтерс.

Отборите от по трима състезатели ще се съревновават в турнир по системата „всеки срещу всеки“ в петминутни двубои. След изиграването на всички десет мача, двата тима с най-добър баланс ще спорят за победата и бонус от 2 милиона долара във финална среща с продължителност 10 минути.

Звездният уикенд на НХЛ през следващия сезон ще се проведе в залата на Ню Йорк Айлъндърс в Елмонт, която трябваше да приеме събитието през 2026 година, но то в крайна сметка беше отменено заради провеждането на Зимните олимпийски игри през същия месец.

„Изключително много се вълнуваме, че ще организираме на това събитие в Ню Йорк. Мислим, че форматът, който създадохме, ще бъде забавен. Ще бъде страхотно за играчите и за феновете“, заяви комисарят на НХЛ Гари Бетман по време на годишното си обръщение за състоянието на лигата.

САЩ, Канада, Швеция и Финландия имаха отбори в първия турнир под наслов 4 Nations Face-Off през 2025 година, в който феновете на хокея на лед за наблюдаваха играчите от НХЛ в международно съревнование преди завръщането им на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Националната баскетболна асоциация (НБА) въведе подобен формат за своя Мач на звездите за пръв път през февруари тази година, но Бетман отрече в НХЛ да са взимали идеи от други спортове.

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