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Вегас обърна Каролина в първия мач от финала за Купа "Стенли"

  • 3 юни 2026 | 10:24
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Вегас обърна Каролина в първия мач от финала за Купа "Стенли"

Томаш Хертл получи пас от Колтън Сисънс и преодоля Фредерик Андерсен 3:24 минути преди края на третия период, извеждайки Вегас Голдън Найтс до победа над Каролина Хърикейнс с 5:4 в първия мач от финала за Купа "Стенли" в Националната хокейна лига.

Това бе рекорден в клубната история седми пореден успех на Вегас в плейофите, започвайки с последните два мача от серията от шест двубоя от втория кръг срещу Анахайм и след това четирите поредни победи срещу спечелилия Президентския трофей като първенец от редовния сезон Колорадо Аваланш. Тази серия включваше преодоляване на пасив от 0:3 от Вегас, за да  триумфира в третия мач, а сега  тимът на Голдън Найтс го направи отново, като заличи изоставане от 0:2 в първия период срещу отбора, който завърши втори след Аваланш в редовния сезон.

Вторият мач от серията до седем двубоя е в четвъртък, когато Каролина отново ще бъде домакин.

За победителите точни бяха още Шей Тиодор, Иван Барбашов, Вилям Карлсон и Брет Хаудън, а за гостите Николай Елерс на два пъти и по веднъж Джордан Стаал и Гостисбеър. Тиодор добави и две асистенции.

Хаудън, с 11-ия си гол в плейофите, пое еднолично класацията на водещ реализатор в елиминациите, изпреварвайки руския си съотборник Павел Дорофеев, който има 10.

Това е третото участие за Купа "Стенли" и за двата отбора. Каролина спечели трофея през 2006-а, а Вегас - през 2023-а. Тимовете достигнаха до финал съответно през 2002 и 2018 година. Вегас играе в НХЛ от сезон 2017/2018.

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