Тотото с подкрепа за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 22:23
  • 1092
  • 0
Българският спортен тотализатор подава ръка на младата надежда Малена Замфирова в пътя към нейното възстановяване. Изпълнителният директор на тотото Любомир Петров, че дружеството ще подпомогне финансово спортистката след претърпените тежки операции. По думите му институцията ще се включи финансово в помощта за спортистката, след като тя се прибере в България.

"Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би, с родителите ѝ и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване“, заяви Петров.

Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни.

„В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някакви средства за възстановяването на тази спортистка“, каза изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор.

Българската звезда беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист в курорта „Шпиндлерув Млин“ в Чехия. Там тя трябваше да стартира в Световната купа. В следствие на удара Малена беше получила множество фрактури и бе откарана с хеликоптер в болница.

