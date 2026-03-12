Съучениците на Малена Замфирова я подкрепиха с трогателен видеопоздрав

Съучениците на българската сноубордистка Малена Замфирова отправиха трогателен видеопоздрав в нейна подкрепа, след като тя пострада при инцидент на писта в Чехия.
Учениците от 11Д клас на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, излязоха в двора на училището и изписаха името ѝ с телата си като знак на съпричастност.
“Малена,
11. Д клас и цялата общност на #НПМГ са до теб в този труден момент. Изпращаме ти сила, кураж и много положителна енергия за бързо и пълно възстановяване!
Този видеопоздрав е от всички нас – усмихни се и знай, че мислим за теб и те подкрепяме всеки ден.
Нямаме търпение скоро отново да те видим сред нас – усмихната, силна и готова за нови успехи!”, написаха от НПМГ на страницата на учебното заведение във Фейсбук.