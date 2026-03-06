Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

Стана ясно какви точно са травмите, които Малена Замфирова е получила при нелепия инцидент в Шплиндерув Млин, Чехия на 3 март. Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд бе пометена от пиян турист в долната част на пистата по време на подготовката си за стартовете от Световната купа през уикенда. След инцидента Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

16-годишната Замфирова първоначално бе наставена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна фирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.

Клиниката в Грац е една от най-добрите в света за подобни травми заедно с тази в Инсбрук, където пък спасиха живота на Алберт Попов след катастрофата в Зьолден.

Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова.

“Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията”, допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Чешките власти вече започнаха разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата да лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

От Чешката спасителна служба вчера разпространиха кадри от инцидента. Оказва се, че пистата в Храдец Кралове, която е от категорията “черна”, е доста опасна и на нея неведнъж са ставали трагични инциденти. На 20 февруари там е загинала възрастна жена, която е била пометена от скиорка, като още се води разследване.