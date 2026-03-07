Малена Замфирова получи голяма подкрепа в Шпиндлерув Млин

Най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова получи голяма подкрепа от участниците в паралелния слалом за Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Замфирова в момента е в болница в Австрия в очакване на операция, след като на 3 март бе блъсната жестоко на пистата от скиор в чешкия курорт.

Тервел Замфиров отпадна на 1/4-финалите, Радо Янков - на 1/8-финалите в в Шпиндлерув Млин

"Ride for Malena бе слогънът в днешната надпревара, с който участниците в паралелния слалом изразиха подкрепата си към нашето момиче", написаха от Българската федерация по ски на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Отложиха за понеделник операцията на Малена Замфирова

След финалите във всяка серия пред камерите най-добрите състезатели от целия свят поздравяваха Малена, а някои от тях казваха, че им липсва. Нейният брат Тервел, Радослав Янков, Александър Кръшняк и целият български тим бяха с ленти на лицата с каквито кара Малена. Третата при жените днес Мишел Декер от Нидерландия също бе с ленти в подкрепа на Малена.

"След края на състезанието българският отбор се снима на финала, за да вдъхне кураж на Малена", добавиха още от ски централата.