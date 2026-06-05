Инфарктна победа на Каролина изравни резултата във финала за Купа "Стенли"

Сет Джарвис вкара при числено предимство 3:56 минути след началото на продължението и Каролина Хърикейнс спечели с 4:3 срещу Вегас Голдън Найтс във втория мач от финалната серия на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Кейнс изравниха резултата при 1-1 победи.

Логан Станковен, Марк Янковски и Джордан Стаал отбелязаха три безответни гола след преполовяването на последната третина и дадоха преднина на Каролина, преди Марк Стоун да изравни за Вегас при ситуация шестима срещу петима.

SETH JARVIS WITH A ROCKET ON THE POWER PLAY!!!



THE CANES TAKE GAME 2 IN OVERTIME AND THE SERIES IS TIED 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/GhkQrgu7cR — Gino Hard (@GinoHard_) June 5, 2026

Вегас обаче остана с човек по-малко в продължението заради наказание на Томаш Хертл и Джарвис бе точен за крайното 4:3 в полза на Каролина.

THE BENCH’S REACTION TO JARVIS’ GAME WINNING GOAL!!! I LOVE THEM. THIS FAMILY NEVER GAVE UP pic.twitter.com/wpS3lciw2E — z - jason 🦥🪐 (@spongebobsloth) June 5, 2026

Фредерик Андерсен направи 23 спасявания на вратата на Каролина, а Брет Хаудън го преодоля два пъти за Вегас. Картър Харт отрази 22 шайби за Голдън Найтс, които влязоха в този мач със седем поредни победи в плейофите.

THE BOYS WERE LOVING IT pic.twitter.com/cBDngSoPFx — Sportsnet (@Sportsnet) June 5, 2026

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