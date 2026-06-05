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Борещият се за нов мандат шеф на ФИС защити реформите си

  • 5 юни 2026 | 16:56
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Борещият се за нов мандат шеф на ФИС защити реформите си

Президентът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Йохан Елиаш заяви, че стремежът му за централизиране на търговските права върху спорта започва да носи осезаеми финансови ползи, докато той се стреми към преизбиране следващата седмица.

Преди гласуването на 11 юни британско-шведският бизнесмен защити реформите, въведени по време на първия му мандат, „твърдейки, че те са увеличили приходите, разширили глобалния обхват на спорта и са положили основите за по-високи доходи на спортистите“.

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Елиаш заяви, че централизирането на медийните и търговските права е позволило на ФИС да осигури по-големи приходи за спорта, като същевременно улеснява телевизионните оператори и спонсорите да се ангажират със зимните спортове.

Той се стреми към втори мандат в надпревара срещу британката Виктория Гослинг и Александър Оспелт от Лихтенщайн.

„През следващия четиригодишен период очакваме над 100 милиона евро допълнителни печалби в резултат на централизацията“, коментира Елиаш в интервю за агенция „Ройтерс“.

64-годишният твърди, че приходите от спонсорство почти са се удвоили по време на неговия мандат, като са се увеличили от около 18 милиона евро годишно до над 35 милиона, докато дигиталното ангажиране се е увеличило осем до десет пъти през последните три години.

По темата за олимпийските шампиони, които в момента не получават парични награди от Международния олимпийски комитет, Елиаш каза, че въпросът трябва да остане под наблюдение, тъй като конкуренцията за вниманието на спортистите се засилва.

Изменението на климата, което той определи като „екзистенциална заплаха“ за зимните спортове, също ще остане приоритет, ако си осигури втори мандат.

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