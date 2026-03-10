Популярни
»
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  3. Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

  • 10 март 2026 | 11:50
  • 224
  • 0
Легендарната българска лекоатлетка Ивет Лалова отправи емоционално послание към сноубордистката Малена Замфирова чрез ефира на БНТ, след тежкия инцидент, който младата състезателка претърпя по време на подготовка в Чехия.

"Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко, точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма, страхът е истински. Но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист - духът“, каза Лалова.

Тя подчерта, че подобни изпитания са част от пътя на всеки голям спортист и изрази увереност, че Замфирова ще се върне още по-силна.

"Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път. Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето си да се възстановят“, допълни тя.

Лалова завърши посланието си с думи на подкрепа към българската състезателка.

"И да знаеш, че дори най-трудните моменти от пътя ни понякога се оказват тези, които ни правят по-дълбоки, по-мъдри и по-силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история. И ние ще бъдем с теб по пътя и те обичаме.“

Междувременно от Българската федерация по ски съобщиха, че операцията на Малена Замфирова в болница в Грац (Австрия) е продължила повече от шест часа и е приключила около 15:00 часа местно време.

