Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Малена Замфирова хвърли патериците, възстановяването ѝ върви добре

Малена Замфирова хвърли патериците, възстановяването ѝ върви добре

  • 5 юни 2026 | 16:16
  • 954
  • 2
Малена Замфирова хвърли патериците, възстановяването ѝ върви добре

Тренира по 4 часа на ден, очакваме да е готова за новия сезон, казва нейният баща

Малена Замфирова хвърли патериците 3 месеца след ужасяващия инцидент на писта в Чехия. Най-добрата ни сноубордистка бе пометена от скиор, получи множество фрактури и бе откарана с хеликоптер в болница. По това време за живота на Малена има реална опасност и в продължение на 6 дни лекарите не посмяват да направят операция. За щастие, двете интервенции преминаха успешно и възстановяването върви по план.

Замфирова вече тренира във фитнес залата и се придвижва без помощни средства на кратки разстояния, пише "България Днес". На 3 юни семейството отпразнува и 17-ия рожден ден на Малена.

Малена разкри кой е бил най-тежкият момент за нея след кошмара в Чехия
Малена разкри кой е бил най-тежкият момент за нея след кошмара в Чехия

"Възстановяването върви по план, засега всичко е много добре", обясни нейният баща д-р Анатолий Замфиров пред "България Днес". "Увеличава натоварванията, всеки ден тренира по 3-4 часа. Отделно прави рехабилитация. Заради травмата е загубена нервната памет, която трябва да се възстанови. Може да се движи самостоятелно, но засега само на по-кратки разстояния. За по дългите използва бастун, с който се подпира. Но иначе в къщата се придвижва без него. Ще видим дали ще има болки при увеличаване на натоварванията. Засега всичко е наред. След седмица се навършват 3 месеца от операцията, на 90-ия ден се смята, че костите вече са заздравели. Ще направим рентгенова снимка и ще видим", казва още той.

Малена показва клипове от залата, в които прави набирания и върти колело. Сноубордистката е в отлично настроение, но съжалява, че това лято няма да може да кара любимия си кайт сърф. Семейството все пак ще опита за кратко да отиде на морето, където пясъкът и водата са полезни при подобен вид травми.

Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

"Имаме много ангажименти, но ще опитаме да отидем за една седмица на море", обясни бащата.

Нейната диагноза включва множество тежки фрактури в три основни зони на тялото, причинени от директния удар в гръб. Бедрената кост на Малена бе счупена на две места, констатирано е счупване в областта на таза и фрактура на раменната лопатка.

Малена показа трогателна снимка: Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън
Малена показа трогателна снимка: Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън

Три месеца по-късно Малена се възстановява по-бързо от очакването заради здравия си и млад организъм. В семейството са оптимисти, че тя ще е готова за новия сезон в сноуборда, който започва през есента.

"Ако няма усложнения, през септември ще започне по-сериозни тренировки, стига да няма болки в кръста. Оптимист съм, че ще е готова за началото на сезона в сноуборда", казва още Анатолий Замфиров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Инфарктна победа на Каролина изравни резултата във финала за Купа "Стенли"

Инфарктна победа на Каролина изравни резултата във финала за Купа "Стенли"

  • 5 юни 2026 | 09:36
  • 2058
  • 2
НХЛ въвежда нов формат за Мача на звездите

НХЛ въвежда нов формат за Мача на звездите

  • 3 юни 2026 | 10:54
  • 750
  • 0
Вегас обърна Каролина в първия мач от финала за Купа "Стенли"

Вегас обърна Каролина в първия мач от финала за Купа "Стенли"

  • 3 юни 2026 | 10:24
  • 2574
  • 2
Майката на героя за Финландия не издържа: Припадна на трибуните след победния гол

Майката на героя за Финландия не издържа: Припадна на трибуните след победния гол

  • 1 юни 2026 | 11:38
  • 1445
  • 0
Финландия ликува с пета световна титла в хокея на лед

Финландия ликува с пета световна титла в хокея на лед

  • 1 юни 2026 | 09:50
  • 6144
  • 8
Норвегия с първи медал от Световно първенство след победа над Канада

Норвегия с първи медал от Световно първенство след победа над Канада

  • 31 май 2026 | 20:13
  • 6001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 10682
  • 45
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 18027
  • 60
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 17662
  • 45
България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 22542
  • 17
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 15626
  • 17
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 10357
  • 12