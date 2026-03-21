Моралес Уилямс с рекордна победа на 400 метра на Световното в Полша

Канадецът Кристофър Моралес Уилямс постави нов рекорд на шампионата, за да спечели златния медал на 400 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

В сблъсък между двама от тримата най-бързи бегачи на 400 метра в зала в историята, Моралес Уилямс записа време от 44.76 секунди, за да грабне титлата пред американеца Халеб Макрей, който го последва на финалната линия с 45.03.

Това е първият случай, в който атлет слиза под границата от 45.00 секунди извън САЩ. Преди днешния ден всичките 36 постижения под 45 секунди в историята бяха постигнати на американска земя.

И тримата медалисти бяха от втората серия на финала, като Джерийм Ричардс – световен шампион в зала от 2022 г. и предишен рекордьор на шампионата – се пребори за бронза с време 45.39.