Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
Моралес Уилямс с рекордна победа на 400 метра на Световното в Полша

  • 21 март 2026 | 20:02
  • 112
  • 0
Канадецът Кристофър Моралес Уилямс постави нов рекорд на шампионата, за да спечели златния медал на 400 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

В сблъсък между двама от тримата най-бързи бегачи на 400 метра в зала в историята, Моралес Уилямс записа време от 44.76 секунди, за да грабне титлата пред американеца Халеб Макрей, който го последва на финалната линия с 45.03.

Това е първият случай, в който атлет слиза под границата от 45.00 секунди извън САЩ. Преди днешния ден всичките 36 постижения под 45 секунди в историята бяха постигнати на американска земя.

И тримата медалисти бяха от втората серия на финала, като Джерийм Ричардс – световен шампион в зала от 2022 г. и предишен рекордьор на шампионата – се пребори за бронза с време 45.39.

