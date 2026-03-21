Дорощук донесе втора световна титла на Украйна в скока на височина в Полша

Европейският шампион в скока на височина в зала от Апелдорн 2025 Олег Дорощук прибави и световно злато под покрив в своята колекция с отличия. Ден след титлата на сънародничката му Ярослава Магучих при жените, Дорощук извоюва първото място при мъжете с постижение от 2.30 метра. Той се справи с височината от първи опит и така си гарантира първото място.

Мексиканецът Ерик Портильо също преодоля 2.30 м, но го направи от трети опит, и така остана на втората позиция. Това обаче беше личен рекорд за Портильо, който получи мощна подкрепа от публиката в залата в Торун. Той донесе и първи медал на Мексико от тези шампионати във вертикалните скокове.

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала
Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Двукратният световен шампион под покрив и защитаващ титлата си от Нандзин 2025 Уу Сан-гйок (Република Корея) и ямаецът Реймънд Ричардс поделиха третата позиция с 2.26 м и така отново в скока на височина ще има четири медала, както се случи и вчера в женското състезание в дисциплината.

Снимки: Gettyimages

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

  • 21 март 2026 | 11:27
  • 1225
  • 0
Триумф за САЩ в спринта на 60 метра на Световното в Полша

Триумф за САЩ в спринта на 60 метра на Световното в Полша

  • 20 март 2026 | 22:42
  • 8537
  • 0
Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок

Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок

  • 20 март 2026 | 22:28
  • 2626
  • 0
Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

  • 20 март 2026 | 21:17
  • 1941
  • 1
Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

  • 20 март 2026 | 20:49
  • 4172
  • 0
Ангелина Топич пред Sportal.bg: Това беше единственият медал, който ми липсваше

Ангелина Топич пред Sportal.bg: Това беше единственият медал, който ми липсваше

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 5314
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

  • 21 март 2026 | 15:00
  • 5966
  • 33
Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

  • 21 март 2026 | 14:21
  • 13699
  • 10
Труден тест за Левски

Труден тест за Левски

  • 21 март 2026 | 06:49
  • 15037
  • 86
Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

  • 21 март 2026 | 13:39
  • 5743
  • 11
ФИФА отново удари по Берое

ФИФА отново удари по Берое

  • 21 март 2026 | 12:37
  • 7693
  • 11
Втора лига на живо: гол в Плевен, Марек поведе на Локо (ГО)

Втора лига на живо: гол в Плевен, Марек поведе на Локо (ГО)

  • 21 март 2026 | 15:30
  • 6516
  • 4