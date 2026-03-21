Дорощук донесе втора световна титла на Украйна в скока на височина в Полша

Европейският шампион в скока на височина в зала от Апелдорн 2025 Олег Дорощук прибави и световно злато под покрив в своята колекция с отличия. Ден след титлата на сънародничката му Ярослава Магучих при жените, Дорощук извоюва първото място при мъжете с постижение от 2.30 метра. Той се справи с височината от първи опит и така си гарантира първото място.

Мексиканецът Ерик Портильо също преодоля 2.30 м, но го направи от трети опит, и така остана на втората позиция. Това обаче беше личен рекорд за Портильо, който получи мощна подкрепа от публиката в залата в Торун. Той донесе и първи медал на Мексико от тези шампионати във вертикалните скокове.

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Двукратният световен шампион под покрив и защитаващ титлата си от Нандзин 2025 Уу Сан-гйок (Република Корея) и ямаецът Реймънд Ричардс поделиха третата позиция с 2.26 м и така отново в скока на височина ще има четири медала, както се случи и вчера в женското състезание в дисциплината.

Снимки: Gettyimages