Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Станислав Станков пред Sportal.bg: Доволен съм, но знам, че мога много повече

Станислав Станков пред Sportal.bg: Доволен съм, но знам, че мога много повече

  • 21 март 2026 | 12:11
  • 286
  • 0

Станислав Станков отпадна в сериите на 60 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), след като завърши седми в първата серия със 7.95 секунди. Българинът говори пред Sportal.bg веднага след състезанието.

“Мога да кажа, че съм доста доволен. Целта с треньора ми беше да се доближим до резултата, който постигнах на държавното. 7.95 секунди не е никак слаб резултат за възможностите ми в момента. Със сигурност мога много повече, просто тази зима явно не успяхме да се подготвим толкова добре за късите препятствия. Но смятам, че за дългите лятото ще успея да се подготвя доста по-добре, тъй като развивам максимална скорост след второ-трето препятствие.

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун
Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

За лятото имаме няколко предвидени турнира в чужбина. Няма да имаме почивка след това състезание, директно започваме подготовка за лятото”, каза Станков, който в Торун беше подкрепен от трибуните от своите родители.

Цялото интервю може да намерите във видеото.

Следвай ни:

  • 615
  • 0
  • 7728
  • 0
  • 2400
  • 0
  • 1835
  • 1
  • 3701
  • 0
  • 5091
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 1124
  • 2
  • 7845
  • 63
  • 4645
  • 5
  • 1561
  • 1
  • 8020
  • 3
  • 31615
  • 81