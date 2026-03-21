Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Конкуренцията в скока на дължина мъже е от най-силните на шампионата

Президентът на Европейската атлетика и член на Съвета на Световната атлетика Добромир Карамаринов даде ексклузивно интервю пред пратеника на Sportal.bg на планетарния форум под покрив в Торун, Полша.

“В залата всичко е наред, всичко върви много добре. Има някои логистични проблеми, но на фона на такава организация на световно първенство в зала може да се каже, че към този момент е много добре като организация”, каза Карамаринов пред Sportal.bg.

Той разкри и коя дисциплина ще награди на първенството в Полша: “Естествено, че избрах да наградя дисциплината скок дължина мъже, като надеждите са на подиума да има българин и да бъде на първото място. Не искам да го натоварвам с очаквания, това е състезание, конкуренцията е наистина изключително силна. Имаме двукратен олимпийски шампион Тентоглу, имаме световния шампион в зала Фурлани, португалеца с 8.32 м, американци, които винаги може да скочат много - конкуренцията в тази дисциплина е една от най-силните на шампионата.”

