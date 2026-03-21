Петко Христов и Специя остават сред изпадащите

Националът Петко Христов започна като титуляр за Специя при гостуването на Юве Стабия от 32-рия кръг на Серия "Б". Българският защитник получи жълт картон в добавеното време, а тимът му загуби с 1:3 и остана в зоната на изпадащите.

Началото беше изцяло за домакините, които пропуснаха няколко чисти положения. Специя пък откри резултата след хубава контра в 32-рата минута и точен удар на Джузепе Аурелио. В края на полувремето обаче бранител на "орлетата" извърши нарушение в собственото си наказателно поле и Джузепе Леоне превърна отсъдената дузпа в гол за 1:1.

През второто полувреме Юве Стабия доминираше и закономерно стигна до трите точки с попадения на Кристиан Пиеробон (74') и Алвин Окоро (89').

Снимки: Imago