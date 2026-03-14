Петко Христов игра малко при загуба на Специя

Петко Христов влезе като резерва за Специя при поражението с 0:3 от Модена в 30-ия кръг на Серия "Б". Българският защитник се появи на терена в 77-ата минута на мястото на Джовани Бонфанти.

"Орлетата" не успяха да се противопоставят на един от отборите с амбиции за промоция в Серия "А" и останаха в зоната на изпадащите. След Специя са само Бари и Пескара.

Мануел Де Лука даде преднина на Модена в 29-ата минута след асистенция на Самуел Виафе. В началото на второто полувреме Де Лука се разписа още веднъж, а точка на спора постави Еторе Йоци в 59-ата минута.

В класиранто Модена е на 6-о място с 47 точки. Специя пък има 29 и отстъпва по голова разлика на 17-ия Реджана. В следващия кръг отборът на Роберто Донадони ще е домакин на Емполи.

Следвай ни:

Снимки: Imago