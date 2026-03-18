Специя с Петко Христов изпусна победата в добавеното време

Отборът на Специя стигна само до равенство 1:1 в домакинството си на Емполи от 31-вия кръг на Серия "Б". Като титуляр за домакините игра българският национал Петко Христов, който остана на терена до 78-ата минута, когато бе заменен от Лука Виняли.

Специя взе преднина в 69-ата минута с гол на Габриеле Артистико.

Домакините вече се виждаха победители, но в 6-ата минута на добавеното време Емполи си спечели дузпа, а Едоардо Сапорити отбеляза от бялата точка и оформи крайното 1:1.

Това реми остави Специя в опасната зона на 18-ото място с 30 точки. Емполи е на 13-тата позиция в таблицата с актив от 33 точки.