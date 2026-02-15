Петко Христов се контузи срещу втория в Серия "Б" пред погледа на млад талант на Интер

Българският национал Петко Христов стартира като титуляр, но се контузи при домакинската загуба на Специя с 0:2 от Фрозиноне в двубой от 25-ия кръг на Серия "Б".

Капитанът на “орлетата” получи контузия в слабините в края на първото полувреме и така на почивката Роберто Донадони го замени Алеш Матею. Победата на гостите пък дойде благодарение на двете им крила Гиорги Квернадзе (37’) и Фарес Гедиемис (55’), които се отчетоха с по един гол и една асистенция. Освен това се стигна до цели три намеси на ВАР, като бяха отменени две дузпи на домакините, както и един гол на “канарчетата”.

Любопитното е, че в ложата на “Алберто Пико” беше младият талант на Интер Франческо Пио Еспозито, който снощи се разписа за победата с 3:2 в дербито с Ювентус. 20-годишният нападател през миналия сезон игра като преотстъпен именно в Специя, като вкара 17 гола в 35 мача в Серия "Б".

Che bella sorpresa Pio! 😍💪🤍 pic.twitter.com/qVKkv0HdPx — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) February 15, 2026

С тази победа Фрозиноне остава на второто място в класирането със своите 52 точки, докато тимът на Христов е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция с едва 22 пункта след четвъртия си пореден мач без успех.

Следвай ни:

Снимки: Imago