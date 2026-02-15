Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Петко Христов се контузи срещу втория в Серия "Б" пред погледа на млад талант на Интер

Петко Христов се контузи срещу втория в Серия "Б" пред погледа на млад талант на Интер

  • 15 фев 2026 | 18:27
  • 545
  • 0
Петко Христов се контузи срещу втория в Серия "Б" пред погледа на млад талант на Интер

Българският национал Петко Христов стартира като титуляр, но се контузи при домакинската загуба на Специя с 0:2 от Фрозиноне в двубой от 25-ия кръг на Серия "Б".

Капитанът на “орлетата” получи контузия в слабините в края на първото полувреме и така на почивката Роберто Донадони го замени Алеш Матею. Победата на гостите пък дойде благодарение на двете им крила Гиорги Квернадзе (37’) и Фарес Гедиемис (55’), които се отчетоха с по един гол и една асистенция. Освен това се стигна до цели три намеси на ВАР, като бяха отменени две дузпи на домакините, както и един гол на “канарчетата”.

Любопитното е, че в ложата на “Алберто Пико” беше младият талант на Интер Франческо Пио Еспозито, който снощи се разписа за победата с 3:2 в дербито с Ювентус. 20-годишният нападател през миналия сезон игра като преотстъпен именно в Специя, като вкара 17 гола в 35 мача в Серия "Б".

С тази победа Фрозиноне остава на второто място в класирането със своите 52 точки, докато тимът на Христов е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция с едва 22 пункта след четвъртия си пореден мач без успех.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

  • 15 фев 2026 | 15:41
  • 697
  • 0
Мартин Минчев игра като титуляр срещу лидера в Полша

Мартин Минчев игра като титуляр срещу лидера в Полша

  • 14 фев 2026 | 17:44
  • 990
  • 0
Дармщат и Нюрнбергер се измъкнаха в Брауншвайг, но може и да сдадат първото място

Дармщат и Нюрнбергер се измъкнаха в Брауншвайг, но може и да сдадат първото място

  • 14 фев 2026 | 16:12
  • 906
  • 0
Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 29158
  • 15
Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  • 13 фев 2026 | 23:39
  • 28785
  • 34
Владо Николов игра при успех като гост на Корона

Владо Николов игра при успех като гост на Корона

  • 13 фев 2026 | 23:04
  • 1593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 90413
  • 329
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 31649
  • 7
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 39065
  • 20
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 1405
  • 5
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 54439
  • 200
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 8456
  • 9