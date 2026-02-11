Христов с цял мач при нов хикс на Специя

Българският национал Петко Христов изигра цял мач с капитанската лента при нулевото равенство на клубния си Специя в гостуването на тима на Бари от срещата в 24-ия кръг на италианската Серия Б. По този начин и двата тима останаха в зоната на директното изпадане, която обхваща последните три места на класирането. Все пак Христов и компания са на само точка зад отбора на Мантова, който заема 17-ото място, а то дава право на участие в спасителен плейоф.

Лошото за Специя обаче е, че във втори пореден свой мач отборът пропусна да извлече максимума срещу пряк конкурент в битката за оцеляване. През уикенда тимът на Петко Христов стигна само до 1:1 срещу първия над чертата Ентела.

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

Положението става още по-тежко за Специя, тъй като в следващия кръг отборът ще гостува на третия във временното класиране Фрозиноне, който води люта битка за второто място, даващо право на директна промоция в елитната Серия А.