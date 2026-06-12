Димитър Митов: Алекс Фъргюсън ни надъха да спечелим Купата

Българският национал Димитър Митов направи любопитни разкрития в подкаста на Българския футболен съюз, където върна лентата назад към един от най-паметните моменти в кариерата си - спечелената Купа на Шотландия с Абърдийн срещу Селтик. Големият герой във финала, решен след изпълнение на дузпи, разказа как легендарният Алекс Фъргюсън е помогнал на отбора му да намери допълнителна мотивация преди решаващия сблъсък.

"Финали не се играят, финали се печелят" - това било посланието на Фъргюсън към футболистите на Абърдийн чрез специално видеообръщение преди мача. Думи, които остават дълбоко в съзнанието на играчите и в крайна сметка променят историята - първи трофей за клуба след 35-годишна пауза.

Митов герой за Абърдийн, българинът с огромен принос за триумф в Купата на Шотландия

"Това видео със сигурност ни даде още по-голяма мотивация да отидем и да спечелим. За мен той е най-великият треньор във футбола", призна Митов в откровения разговор.

Но това е само част от интересните истории, които вратарят споделя. В епизода той разказва още защо е бил аплодиран от феновете на Нюкасъл и Селтик, какви са най-силните му спомени с националния отбор на България и кои моменти са го изградили като футболист и човек.

Нов договор за Митов

Ако искате да надникнете зад кулисите на една мотивираща история за детето, което тръгна от Северозападна България, за да стигне до родината на футбола, не пропускайте пълния епизод на подкаста на Българския футболен съюз.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google