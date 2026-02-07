Популярни
Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

  • 7 фев 2026 | 22:31
Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

Българинът Петко Христов изигра цял мач при равенството 1:1 на клубния си Специя срещу тима на Виртус Ентела в срещата от 23-тия кръг на италианската Серия Б. Този резултат попречи на Специя да се изплува от зоната на изпадащите, където се намира и днешният съперник

Христов бе на терена от първия съдийски сигнал и изведе тима си с капитанската лента.

Домакините поведоха с попадение на Габриеле Артистико в 18-ата минута на двубоя, а в 30-ата съперникът изравни след гол на Луиджи Купоне.

Само три минути след изравняването гостите останаха с човек по-малко заради директния червен картон на Луиджи Купоне, но те съумяха да запазят паритета до края на полувремето.

След почивката въпреки разликата в числеността на терена съперниците показаха равностойно лице и отправиха почти сходен брой удари. Все пак Христов и компания имаха предимство по отношение на точните удари, но въпреки това те така и не стигнаха до гол, който можеше да им донесе скъпоценни три точки.

В следващия кръг Специя ще гостува на Бари, който е с точка по-малко на предпоследното място. Този двубой предстои на 11-ти февруари (сряда) от 21:00 часа българско време.

