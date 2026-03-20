Триумф за САЩ в спринта на 60 метра на Световното в Полша

Американски триумф беляза финала на 60 метра при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша). Победата с най-добър резултат в света за сезона грабва Джордан Антъни к 6.41 секунди. Това беше и първи медал от голям форум за 21-годишния американец, който до днес имаше личен рекорд от 6.43 сек.

Сребърният медалист на 100 метра от Световното в Токио 2025 и от Олимпийските игри в Париж 2024 Кишейн Томпсън (САЩ) спечели още едно сребро, след като изпревари с 1 хилядна световния шампион под покрив от Портланд 2016 Трейвън Бромел (САЩ) - 6.45 (.447) срещу 6.45 (.448). За Бромел това беше втори медал от световни първенства в зала след титлата у дома през 2016 г.

По-рано днес българските представители в спринта на 60 метра Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите след 6.63 сек и 6.66 сек.

Снимки: Gettyimages

Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок

Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок

Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

Ангелина Топич пред Sportal.bg: Това беше единственият медал, който ми липсваше

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Ботев попари Славия с късен гол

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

