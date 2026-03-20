Триумф за САЩ в спринта на 60 метра на Световното в Полша

Американски триумф беляза финала на 60 метра при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша). Победата с най-добър резултат в света за сезона грабва Джордан Антъни к 6.41 секунди. Това беше и първи медал от голям форум за 21-годишния американец, който до днес имаше личен рекорд от 6.43 сек.

Сребърният медалист на 100 метра от Световното в Токио 2025 и от Олимпийските игри в Париж 2024 Кишейн Томпсън (САЩ) спечели още едно сребро, след като изпревари с 1 хилядна световния шампион под покрив от Портланд 2016 Трейвън Бромел (САЩ) - 6.45 (.447) срещу 6.45 (.448). За Бромел това беше втори медал от световни първенства в зала след титлата у дома през 2016 г.

По-рано днес българските представители в спринта на 60 метра Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите след 6.63 сек и 6.66 сек.

Снимки: Gettyimages