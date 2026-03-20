Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок

Кубинецът с италиански паспорт Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок в зала. Той се наложи в сектора за троен скок на планетарния форум в Торун с най-добър резултат в света за сезона от 17.47 метра. Ернандес постигна този резултат още в първия си опит и след това не успя да увеличи метража си.

Ямаецът Джордан Скот спечели първия си медал от голям форум. След четвъртото си място на Световното в зала в Нандзин през миналата година и петото на планетарния форум на открито в Токио също през миналата година, днес той спечели сребърното отличие със 17.33 м.

Алжирецът Ясер Мохамед Трики прибави още един медал към среброто си от Световното в зала в Глазгоу през 2024 г. Днес той извоюва бронз със 17.30 м.

Снимки: Gettyimages