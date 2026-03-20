Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Караманолов пред Sportal.bg: Когато съм готов, ще дойде и моето време да бягам полуфинал и финал

  • 20 март 2026 | 13:05
  • 1021
  • 0

Никола Караманолов отпадна в сериите на 60 метра при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, след като постигна резултат от 6.66 секунди се нареди четвърти в своята серия. Той говори специално за Sportal.bg броени минути след бягането си.

“Супер е, мнението ми е много добро. Застанах до един от любимите ми спринтьори, който гледам от много малък (б.а. Трейвън Бромел). За мен е успех, че се нареждам до тях. Смятам, че когато съм готов, ще дойде моето време да бягам полуфинал и финал.

Не смятам , че силният старт на Бромел ми повлия негативно, даже можеше да ме изтегли по-напред. Друго е да стартираш с човек като неговия старт. Просто малко пропаднах на старта, но това са шампионати. Всеки трябва да се учи от грешките си и да се изгражда като спортист”, каза Караманолов.

Цялото интервю с Никола Караманолов може да намерите във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

