Ходжкинсън е готова за “битка на световни рекорди“ в Лондон

  • 29 май 2026 | 13:16
Кийли Ходжкинсън заяви, че тазгодишното издание на Диамантената лига в Лондон може да се превърне в “битка на световните рекорди“, тъй като тя ще се опита да свали най-дългогодишния рекорд в леката атлетика на родна земя. Олимпийската шампионка на 800 метра ще се завърне на стадиона в Лондон за първи път след бягането, с което постави британски рекорд в подготовката си за триумфа на Игрите в Париж през 2024 г.

След сезон 2025, белязан от контузии, 24-годишната атлетка споделя, че не е пропуснала нито една тренировка по време на най-добрата зимна подготовка в кариерата си – доказателство за което беше и подобряването на световния рекорд в зала през февруари.

В първия от пет години сезон без световно първенство на открито, което да бъде приоритет, вниманието на Ходжкинсън е насочено към 43-годишния световен рекорд на 800 метра от 1:53.28 минути, поставен от чехкинята Ярмила Кратохвилова през юли 1983 г.

Нейният съотборник от британския тим Джош Кър вече обяви намерението си да атакува световния рекорд на една миля, който датира от 1999 г., именно в Лондон на 18 юли.

“Очевидно бих се радвала това да се случи на родна земя“, каза Ходжкинсън, обсъждайки къде би искала да постави рекорда това лято.

“Наистина се вълнувам за Лондон и публиката. Като британка, да се състезавам там е толкова забавно. Това определено е основното нещо, което очаквам с нетърпение в календара тази година. Може да се окаже битка на световните рекорди. Кой ще постави по-добър?“, пошегува се тя.

Ходжкинсън ще започне сезона си на открито на Диамантената лига в Рим на 4 юни, където ще тества максималната си скорост на 400 метра, преди да започне преследването на световния рекорд с бягания на 800 метра в Стокхолм и Юджийн.

Ако световният рекорд не падне в Лондон или по-рано, Ходжкинсън ще има възможност да се състезава отново на родна земя на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август.

Но след като претърпя две значителни разкъсвания на подколянното сухожилие през първата си година като действаща олимпийска шампионка, тя не приема нищо за даденост.

“Очевидно имаме план “А“ за това, което бихме искали да се случи“, каза Ходжкинсън.

“Понякога спортът има свои собствени планове и това не е нещо, което можеш веднага да планираш и да си кажеш “нека го направим“.“

“Ако вляза във форма, в която реша, че искам да атакувам рекорда малко по-рано, или пък се случи по-късно през сезона, просто така ще се развият нещата.“

Докато се готви да блесне пред 60 000 зрители на стадиона в Лондон това лято, Ходжкинсън отново изрази твърдото си желание Световното първенство по лека атлетика да се проведе там през 2029 г.

Миналата година правителството на Обединеното кралство потвърди подкрепата си за кандидатурата на Лондон за домакинство на събитието, с намерението то да се проведе на стадиона в Лондон, който за последно беше домакин на шампионата през 2017 г.

Съобщава се обаче, че тези планове са се сблъскали с пречка поради нежеланието на футболния клуб от Премиър лийг Уест Хам да се съгласи съоръжението да бъде използвано за около три седмици в началото на техния сезон 2029-30 г.

“Наистина съм запалена по този въпрос. Не мислех, че по време на моята кариера ще имаме възможност да приемем отново световно първенство в Обединеното кралство“, каза Ходжкинсън.

“Това би било невероятно не само за нашия спорт, но и за зрителите, вдъхновявайки следващото поколение и популяризирайки нашия спорт.“

“Щяхме да разпродадем този стадион всеки ден, вярвам в това от все сърце. Виждали сме го и преди и няма причина да не се случи отново.“

Снимки: Gettyimages

