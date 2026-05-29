Състезанието по планинско бягане “По стъпките на Левски“ ще се състои на 4 юли в Троян

Състезанието по планинско бягане Troyan Run – „По стъпките на Левски“ ще се състои на 4 юли в Троян, съобщи за БТА организаторът Николай Тодоров, председател на сдружение „Троян в бъдещето“. Дистанциите в състезанието са 3 км за деца и хора с увреждания, както и 6 км, 12 км, 28 км, 42 км и 70 км ултра. Дистанцията от 42 км е кръг от националния шампионат по „СкайРънинг – BSF“, посочи Тодоров. По думите му дистанциите от 28 км, 42 км и 70 км дават възможност на участниците да трупат точки за International Trail Running Association (ITRA). Стартът и финалът ще бъдат на площад „Възраждане“ в Троян.

Тодоров обясни, че 70-километровото трасе преминава по маршрути, по които според исторически данни е минавал Васил Левски в Троянския Балкан. Маршрутът започва от Троян през заслон „Орлово гнездо“, преминава по билото през хижите „Дерменка“ и „Добрила“, през връх Васил Левски и по Дълги дял през хижа „Амбарица“ слиза в местността Смесите в село Черни Осъм по „Зорнов рът“. Оттам трасето продължава през Жеравица до връх Поленици, след което участниците се връщат по обратния маршрут до финала в Троян.

Нов момент в организацията тази година е прилагането на модела от „Apriltsi Run – По стъпките на героите“, което от сдружението организираха на 17 май в съседната община Априлци, като ще бъдат съчетани спортът и историческите препратки.

Сред акцентите в програмата на събитието ще бъдат безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата, организирани от Сдружение „Троян в бъдещето“ с подкрепата на Българското дружество за борба с рака на гърдата. От сдружението са в очакване на одобрение за свой проект по програмата „Обществен форум за партньорски проекти“ на община Троян, който ще позволи продължаване на фестивала на уличното изкуство TroyanRun fest, като съпътстваща програма с арт събития, каза още Тодоров. Отново водещи ще бъдат телевизионните журналисти с троянски корен Калоян Кюркчиев и Никoлай Василковски, допълни той.

През миналата година за участие в състезанието се записаха общо 684 души, припомня БТА.

